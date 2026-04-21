ロシアのサーカス公演中、トラが脱出して観客の間を動き回るという、通常ではありえないような事故が発生した。現地時間19日、「61．RU」など現地メディアによると、事故はこの日、南部ロストフ・ナ・ドヌで公演中だったドヴガリュク・サーカス（Dovgalyuk Dynasty Circus）で起きた。事故は円形舞台の周囲を囲んでいた保護用ネットが突然床に落ちたことから始まった。当時、舞台の上では3頭のトラが椅子に座って公演の準備をして