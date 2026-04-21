〈「こんなに仲がいいのに、どうして」水谷豊が初めて明かす、及川光博との“不仲説”の真相と『相棒』の知られざる舞台裏〉から続く「どうしてあんな根も葉もない嘘を書くんだろう」――水谷豊が、珍しく怒りを露わにした。娘・趣里のヌードシーンをめぐり、一部週刊誌が書き立てた“激怒報道”の真相である。【写真】「前の結婚式と同じ服は着ないで」と言われた…結婚37年目になる水谷豊＆伊藤蘭の2ショットを見る真実はその