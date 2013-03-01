アニメ「おしりかじり虫」の声などで知られる声優・金田朋子（５２）の夫で、俳優の森渉（４３）が、長女の快挙を報告した。森は２０日に自身のインスタグラムで「先日、娘がフィギュアスケートの大会で２回目の優勝をすることができました」とつづり、金メダルを手にした長女との２ショットをアップ。「５才からスケートを始めて、ここ最近は毎日リンクに通ってどんどん上手になってきました！！」と伸び盛り。「今までアス