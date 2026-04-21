4月21日、国内線で管制システムの不具合を原因とする欠航が相次いでいます。日本航空が発表した、午前10時現在の運航状況報告によりますと、この不具合に起因する国内線の欠航は53便に達しています。 また予約客らおよそ8206人に影響が出ているということです。システム不具合による欠航は、全国の主要路線に広がっていて、大阪・伊丹空港を発着する便も影響が出ています。 伊丹発羽田行きは、朝のJAL102便（午前7時5分発）をは