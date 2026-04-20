40代後半〜50代前半は家計の“谷”の時期と言われることがあります。住宅ローン、子どもの教育費、自分たちの老後資金……普通に稼いでいても生活が苦しくなるケースは少なくありません。Ａさんも、まさにその一人。世帯年収820万円、地方では決して低くない水準です。それでも、長男の県外進学をきっかけに家計は一変しました。40代会社員が直面した現実を見ていきましょう。県外進学が家計を圧迫…世帯年収820万円会社員「余裕ゼ