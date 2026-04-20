しゃぶしゃぶ食べ放題チェーン「しゃぶ葉」で提供された肉が「薄すぎる」として、SNS上で画像が拡散し波紋を広げている。運営会社の親会社、すかいらーくホールディングス（HD）広報室はJ-CASTニュースの取材に対し、一部店舗で本来定めている提供基準とは異なる状態で提供されていた事実を確認したと説明し、「深くお詫び申し上げます」と謝罪した。「ご期待にそえない品質でご提供してしまった」SNS上で注目を集めたのは、しゃぶ