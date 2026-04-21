SNSで未成年を狙う手口とは「何もしないから行こうよ」22歳の男は、こう言って、女子中学生をホテルに連れ込んだという。「４月６日、警視庁小平署は女子中学生Aさんに対する不同意性交等の疑いで、会社員・中岡蓮（れん）容疑者（22）を逮捕しました。中岡容疑者は今年の３月１日、SNSで知り合ったAさんを都内のホテルに連れ込み、性的暴行を加えた疑いがもたれています。Aさんが警視庁に『SNSで出会った人にわいせつな行為をされ