日本野球機構（NPB）は20日、野球日本代表「侍ジャパン」トップチームの井端弘和監督（50）の契約満了に伴う退任を発表した。後任は決定次第発表する。井端監督は17年のコーチ就任時から長きにわたって侍ジャパンに尽力。23年9月にはトップチームの監督に就任し、同年11月のアジアプロ野球チャンピオンシップで優勝を果たした。また、トップチームの監督を務めながら、U―15日本代表を指揮し「2024年WBSCU―15ワールドカッ