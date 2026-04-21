ドナルド・トランプ米国大統領は、イランとの交渉再開を控えた20日（現地時間）、イランとの終戦交渉が妥結するだろうと主張する一方で、今回の戦争が「イスラエルの説得によって起きた」とする見方を真正面から否定した。フォックス・ビジネスはこの日、トランプ大統領が同社記者との電話で「今夜、協定が締結されるだろう」と述べたと報じた。ただし、同メディアはトランプ大統領との通話が行われた時点などについては明確に言及