元ステレオポニーのメンバーでシンガーソングライターのAIMIが20日、公式サイトと自身のSNSを更新。シングルマザーであることを公表した。【画像】ステレオポニー会見の様子（2011年当時）手書きの文書で「応援してくださる皆さま・関係者の皆さまへ大切なご報告があります」と書き出し、「私、AIMIは現在、シンガーソングライターとして活動する中、シングルマザーとして生活をしています」と告白した。続けて「こんなに大