ブラジル出身のインフルエンサーで、トライアスロン選手でもあるマラ・フラビア・アラウージョさんが、競技中に湖で死亡した状態で発見された。事故は、米国テキサス州ザ・ウッドランズのレイク・ウッドランズで開かれた「アイアンマン・テキサス2026」大会の最中に起きた。現地当局と地域メディアによると、救助当局は18日午前7時30分ごろ、「行方不明になった水泳選手がいる」との通報を受け、捜索に乗り出した。その後、水中探