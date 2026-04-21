漫画家のニシムラマコジさんの漫画がインスタグラムで2000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む牛丼屋で作者が食事をしていると、1人のおじさんが入店してきました。入店するやいなや、カウンターにあった割り箸を大量につかみ…という内容で、読者からは「おじさん、それ窃盗ね」「たまにいますよね、こういう人」「店員さん、注意して！」などの声が上がっています。どこまでOK？“無料サービス