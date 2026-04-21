星野リゾートは２０日、国の重要文化財「旧奈良監獄」（奈良市）を活用した「奈良監獄ミュージアムｂｙ星野リゾート」を報道陣に公開した。今月２７日に開業し、初年度は３０万人の来館を見込む。併設する高級ホテル「星のや奈良監獄」は６月２５日にオープンする。旧奈良監獄は明治政府が整備した五大監獄の一つで、１９０８年に完成した。唯一、全棟が現存しており、２０１７年まで少年刑務所として使われていた。ミュージ