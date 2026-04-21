米・イスラエルのイラン攻撃をめぐり揺れ動く国際情勢。連日報じられるニュースを追うだけでは、アメリカが中東諸国をはじめ諸外国に対して「武力」を用いてまで介入しようとする理由はわからない。ニュースの背景にある国家の「歴史」「文化」「宗教」をもとに、国際政治学者の舛添要一氏が「国際情勢の深層」を読み解く新シリーズがスタート。第1回は、「トランプ大統領のアメリカ」の背景にある「キリスト教のアメリカ」につ