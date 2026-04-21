ハイペースで本塁打を量産している村上(C)Getty Images豪快な打撃が米球界を騒然とさせている。現地時間4月19日、敵地でのアスレチックス戦に「3番・一塁」で先発出場したホワイトソックスの村上宗隆は、5回無死一塁の第3打席に、3試合連続となる特大の第8号を放った。【動画】豪快な一振りで右翼席へ！村上宗隆、確信の8号2ランをチェック開幕22試合での8号は、日本人選手初の快挙。大谷翔平や松井秀喜といったスラッガーたち