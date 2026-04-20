定年退職後、一気にアクセルがかかる「これまで人間の脳は、年齢を重ねるにつれて少しずつ変化していくものだと考えられていました。ところが我々の研究チームが約4000人の脳のMRIデータを調べたところ、人の知性は人生で4回、劇的な転換点を迎えることがわかったのです。9歳、32歳、66歳、83歳という4つの年齢を境にして、人間の脳は異なるフェーズに入ります。そして32歳の時点からすでに老化は少しずつ始まっていて、66歳になる