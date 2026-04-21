松本潤と三浦春馬さん（写真：本誌写真部） 女性自身

松本潤、嵐ラストツアーの打ち合わせで三浦春馬さんに感謝か

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • のラストツアーで演出を担当した松本潤について「女性自身」が報じた
  • 打ち合わせの場で親友・三浦春馬さんへの感謝の思いを話していたという
  • 「春馬はこうしていたから参考にしたい」と語っていたようだと制作関係者
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. こんなことまで注意? 市長が苦言
  2. 2. 店内ルールで注意 従業員を殴る
  3. 3. 大分の演習場で「戦車暴発した」
  4. 4. ディズニー持ち込み 違反と波紋
  5. 5. 演習場で戦車暴発…2人死亡 大分
  6. 6. 伊藤俊介 4月に結婚予定だった
  7. 7. 「しゃぶ葉」の肉 薄すぎと波紋
  8. 8. やす子の19文字に感謝の声相次ぐ
  9. 9. 村上宗隆58HRペースなのに放出論
  10. 10. 福原愛さん TikTok投稿の危うさ
  1. 11. 鈴木おさむ氏の「本名」が話題
  2. 12. トイレ紙など冷静な購買呼びかけ
  3. 13. 「村正」80年ぶりに輝き取り戻す
  4. 14. 困惑…鈴木奈々が体重を連続公開
  5. 15. 男児事件「出所不明のビラ」の謎
  6. 16. 神田愛花 後輩の挨拶無視を暴露
  7. 17. 小室眞子さんの猛ダッシュに驚き
  8. 18. 「数字の奴隷」がん配信者の脱却
  9. 19. 最も疲労回復に効果がある食べ物
  10. 20. 松本潤 三浦春馬さんに感謝か
  1. 1. こんなことまで注意? 市長が苦言
  2. 2. 店内ルールで注意 従業員を殴る
  3. 3. 大分の演習場で「戦車暴発した」
  4. 4. 演習場で戦車暴発…2人死亡 大分
  5. 5. 「しゃぶ葉」の肉 薄すぎと波紋
  6. 6. 「村正」80年ぶりに輝き取り戻す
  7. 7. 男児事件「出所不明のビラ」の謎
  8. 8. 小室眞子さんの猛ダッシュに驚き
  9. 9. 立浪氏 少年野球チーム総監督に
  10. 10. 回転遊具で小学生骨折 利用禁止
  1. 11. ドンファン元妻 取り調べを暴露
  2. 12. 大きな巨大地震の可能性 1%程度
  3. 13. 京都男児遺体 施設が風評被害
  4. 14. 京都 周辺で相次ぐ連続不審事件
  5. 15. 埼玉県立小児医療センター、１０代男性の死亡受け事故調査委を設置…転院難しい患者１人の髄腔内注射を実施する方針も明らかに
  6. 16. 最大の謎は男児遺棄の「やり方」
  7. 17. 苦戦ココイチ 閉店続発せぬワケ
  8. 18. 学校健診でわいせつ 一転有罪に
  9. 19. 雅子さまのお気遣い ネット感激
  10. 20. 加藤一二三さんに名誉十段追贈へ
  1. 1. 定年退職直前に「老後の夢」崩壊
  2. 2. 片山氏 刃物男は「私に会いに」
  3. 3. 男児遺棄 親族が出した結婚条件
  4. 4. 高市首相 靖国神社参拝は見送り
  5. 5. 「大人の喘息」患者は30年で3倍
  6. 6. 男児遺棄「父親に殴られていた」
  7. 7. 逮捕の父「取材迷惑」怒鳴った?
  8. 8. 日本代表の選手 11歳で性加害か
  9. 9. 男児事件 着目すべきは家庭環境
  10. 10. 大腸がんで死去した妻の遺骨食す
  1. 11. 愛子さま購入? 福島名産品に反響
  2. 12. 『それは主観だ』に反発　竹田恒泰氏が神谷宗幣氏との討論を総括
  3. 13. 4店舗だけ営業 巨大施設が廃墟化
  4. 14. 親頼れず 20代の生活保護が爆増
  5. 15. 小野田氏の真っ赤な服装が話題に
  6. 16. 5道県の避難指示、18万人超
  7. 17. 愛子さまのスケート談義 反響
  8. 18. 知られざる「ホスト」の世界とは
  9. 19. 激震のモームリ 法の越境ライン
  10. 20. 雨漏りしやすい家の共通点を解説
  1. 1. 日本人は「冷たい」 誤解の正体
  2. 2. 韓で「気持ちいい」は笑われる?
  3. 3. 米大統領 なぜ攻撃終了へ急ぐ
  4. 4. 大型タンカー 韓国へ入港控える
  5. 5. 伯インフルエンサー 競技中死亡
  6. 6. 「世界最古のタコ」称号はく奪
  7. 7. ホルムズ封鎖で「不可抗力」宣言
  8. 8. 日本人から見た中国人の印象
  9. 9. 旧統一教会に「疑惑」家宅捜索へ
  10. 10. マスク氏のAIへの発言に批判殺到
  1. 11. イスラエル兵士 キリスト像破壊
  2. 12. 中国「特大密航事件」を摘発
  3. 13. 米タイム誌 日本と韓国から選出
  4. 14. 米大使館職員と墨捜査員が事故死
  5. 15. 「新たな戦争を正当化」と指摘
  6. 16. トランプ氏「世論調査うんざり」
  7. 17. 独の外国人犯罪率 高いのか?
  8. 18. トランプ氏「イラン核合意」批判
  9. 19. タイタニック生存者の胴衣で驚き
  10. 20. BTS・V、ポケパークをお忍び訪問
  1. 1. トイレ紙など冷静な購買呼びかけ
  2. 2. 最も疲労回復に効果がある食べ物
  3. 3. 現職を完全無視 役職定年の末路
  4. 4. 定年夫から感謝の贈り物 妻絶句
  5. 5. 抗えぬ加齢による「脳の老化」
  6. 6. 夢のFIRE生活 2年で辞めた理由
  7. 7. 駅近マンションに住み替え後悔
  8. 8. アップルCEO 15年ぶりに交代へ
  9. 9. 年収1000万「社会保険料」に驚愕
  10. 10. 息子に年120万超え「余裕ゼロ」
  1. 11. ノジマ 日立GLSの買収を検討
  2. 12. 「詰める上司」がいる職場の末路
  3. 13. 「いつの間にか富裕層」の正体
  4. 14. 中部最大の連立化、名鉄″知立要塞″ 3度の延長で17年遅れも来年は一部高架化予定。その原因・現状＋若林駅の高架化は？
  5. 15. ふるさと納税 返礼品の還元率
  6. 16. リフォーム 電気代大幅削減方法
  7. 17. 自転車追い越せず渋滞→疑問の声
  8. 18. 体が動かない原因と解決方法
  9. 19. コスパが良い外食チェーンランク
  10. 20. 弟の預金2000万 まさかの相続人
  1. 1. dポイントの不正利用防止 新機能
  2. 2. povo2.0「認定中古スマホ」販売
  3. 3. メモリ不足 価格高騰の背景
  4. 4. 少年が挑む「デスゲーム」公開
  5. 5. Temuが国際模倣対策連合に加盟
  6. 6. 次期ミッドハイスマホ「motorola edge 70 pro」が4月22日に海外で発表に！外観や主な仕様が明らかに。Dimensity 8500 Extremeなど
  7. 7. 楽天モバイル、プラチナバンド対応のオリジナルモバイルルーター「Rakuten WiFi Pocket 5G」を一時販売停止！再開時期は未定
  8. 8. 戻るボタンの乗っ取り 違反に
  9. 9. 次期フォルダブルスマホ「motorola razr 70」および「motorola razr 70 ultra」が4月29日に海外で発表に！ティザームービーが公開
  10. 10. ソフトバンク、衛星とスマホの直接通信サービス「SoftBank Starlink Direct」を提供開始！Y!mobileやLINEMOでも利用可能
  1. 11. Windows 11は5月のアップデートでエクスプローラーの高速化やタスクバーの安定性向上などを含む大規模な信頼性アップデートを受ける予定
  2. 12. 【これは便利だ】AndroidにAirDropがキタ！　GalaxyやPixelがiPhoneやMacとエアドロできるぜ！
  3. 13. カシオ 2026年4月発売のG-SHOCKを実機写真で！
  4. 14. メモリ高騰中。4Kゲームを簡単に楽しむ近道は高価な完成品ゲーミングPC…なのか？
  5. 15. 今売れている4K液晶テレビ、有機ELテレビ　ランキングTOP10
  6. 16. IPv6はなぜこんなに複雑なのか？ IETF元議長が語る
  7. 17. Galaxy A25か、Galaxy S26か　名古屋圏のAndroidスマホ人気ランキングTOP10　2026/4/21
  8. 18. Anthropic、企業向け「Claude Enterprise」料金を引き上げていた
  9. 19. 出前館の営業利益マイナス30億超
  10. 20. 【この色よ質感よ】1キロ以下の超軽量モバイルノート「ASUS Zenbook SORA 14」をレビュー
  1. 1. 村上宗隆58HRペースなのに放出論
  2. 2. 着ぐるみキャラ水没「危険」の声
  3. 3. 廃止すべき 大谷ルールに反発
  4. 4. ミセス公演花火で試合が2度中断
  5. 5. 「彼が次のオオタニか」米震撼
  6. 6. 大谷 ベーブ・ルース氏超え達成
  7. 7. ド軍戦前 親友同士の絆が話題に
  8. 8. そっくりだ 村上と似ている選手
  9. 9. F1 大規模ルール変更の可能性も
  10. 10. 日本史上最大の一戦は短期決戦か
  1. 11. 侍Jの井端監督が退任 WBCは8強
  2. 12. 「吉田正尚なぜ代打」米メディア
  3. 13. 村上 大谷に大差つける指標あり
  4. 14. NBA 身長224cmの「エイリアン」
  5. 15. ド軍ファン歴50年なのに…怒り
  6. 16. なんだ? 大谷打席で珍事件発生
  7. 17. 大谷 エンゼルスの歴史から抹消?
  8. 18. 米の人気発信者 服装が物議醸す
  9. 19. りくりゅう 所属元に「恩返し」
  10. 20. 阪神・佐藤輝明の驚愕成績に驚愕
  1. 1. ディズニー持ち込み 違反と波紋
  2. 2. やす子の19文字に感謝の声相次ぐ
  3. 3. 伊藤俊介 4月に結婚予定だった
  4. 4. 福原愛さん TikTok投稿の危うさ
  5. 5. 鈴木おさむ氏の「本名」が話題
  6. 6. 困惑…鈴木奈々が体重を連続公開
  7. 7. 神田愛花 後輩の挨拶無視を暴露
  8. 8. 「数字の奴隷」がん配信者の脱却
  9. 9. 男児事件 住民は「殴打」目撃か
  10. 10. 松本潤 三浦春馬さんに感謝か
  1. 11. 進撃のノア 元夫ヒカルに質問
  2. 12. 生放送中のマツコ「NHKを見て」
  3. 13. セブンのたこ焼き「コスパ悪い」
  4. 14. 家事代行の洗う食器臭すぎて嘔吐
  5. 15. 「月曜から夜ふかし」世界進出へ
  6. 16. 男児事件の報道 AV監督が斬った
  7. 17. 男児遺棄「110番が非常に早い」
  8. 18. 国立 ミセスの公演めぐり謝罪
  9. 19. 朝ドラ「風、薫る」苦戦の原因
  10. 20. 三吉彩花 背中のタトゥーに反響
  1. 1. 3COINS本部社員の愛用＆購入品
  2. 2. キャンメイク2026年夏新作
  3. 3. 「私って面倒くさい？」後輩即答
  4. 4. ユニクロ神デニムの50代着回し術
  5. 5. 北欧と日本の「働き方」に違い
  6. 6. GUから登場「大人の一軍パンツ」
  7. 7. リピート買いしたい業スーの冷食
  8. 8. 洗面所の「即捨てるリスト」5つ
  9. 9. 4月2日は「#肌にも嘘をつかない日」現代女性がベースメイクに求める“本質”とは？
  10. 10. お盆に実家帰省 祖父の霊の真意
  1. 11. スクワットとランジで美ボディへ
  2. 12. マンネリ解決「大人ボブ」に注目
  3. 13. メンエス嬢が語る「依存」の過去
  4. 14. GU 大人気ストライプシャツ紹介
  5. 15. 不良少年の救いの場所 続編続出
  6. 16. 新たな冒険がさらに進化！美しさと滑らかさがアップした【任天堂】「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」がAmazonで登場中！今すぐゲットしよう！
  7. 17. スタバ 好評のソーダが今年も
  8. 18. 軽自動車に300万「母ブチギレ」
  9. 19. 動物にモテるサラリーマンの受難
  10. 20. 生まれ変わったら…妻の言葉に涙