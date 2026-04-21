人よりも優れた察知能力を持つ猫さん。その能力でパパさんのまさかのピンチを救ったイケメン兄弟の姿が、大きな反響を呼びました！ 注目の投稿は記事執筆時点で34万回再生を記録し、「さすがぎゅうもも♡」「えらい！勇敢なふたりにうっとりです！」「家族思いの優しい息子さん達ですね」といった称賛の声が続々と寄せられています。 【動画：普段と様子が違う兄弟猫→なんだろうと思っていたら、『足』に……『衝撃の