洗面所で見直したい「即捨てアイテム」を紹介します。教えてくれたのは、20年間の“汚部屋暮らし”を経験した、片付け収納スペシャリスト・おさくさん（30代・3児の母）。かつては細かいものがあふれ、どこになにがあるのか把握できない状態だったそう。しかし、「捨てリスト」をつくってから一変、洗面所が片付くようになったそうです。おさくさんが「手放してよかった」とアイテムを5つ伺いました。洗面所の即捨てアイテム5つ汚