先月、沖縄県名護市辺野古沖で小型船2隻が転覆し、高校生らが死亡した事故をめぐり、松本文部科学相は、高校を運営する学校法人への現地調査を行うと発表しました。松本文科相「学校法人『同志社』に担当職員を派遣をいたしまして、直接事実関係の確認を行うことといたしました」先月16日に名護市辺野古沖で小型船2隻が転覆し、船長の金井創さんと京都府の同志社国際高校2年生・武石知華さんが亡くなった事故を受け、松本文科相は