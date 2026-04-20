京都・南丹市で安達結希さん（11）が遺体で見つかった事件で、結希さんの父親、安達優季容疑者（37）が死体遺棄の疑いで逮捕された。逮捕された安達容疑者とはどのような人物だったのか。【映像】ビラを配る安達容疑者（37）の様子安達容疑者の小中高校時代の同級生は「すごくおとなしくて、活発というか普通の小学生中学生でした。サッカー部で生徒会長。勉強もスポーツも普通に頑張ってたという印象がある」「（Q.友達は多