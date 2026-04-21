長打と選球眼に特化…村上とシュワーバーの類似性今季ホワイトソックスに新加入した村上宗隆内野手の“異次元”ぶりが徐々に明らかになっている。MLB公式サイトは特集記事を掲載。比較対象に挙げられたのは、カイル・シュワーバー（フィリーズ）だ。村上は22試合に出場しすでに8本塁打。一方で打率は.208にしかならない。ただ米国で重視されるOPSは.918と高く、得点に直結する長打力と選球眼を併せ持つ打者として高く評価され