大食いYouTuberの三年食太郎さんが2026年4月19日にXで、食器の匂いが苦手で、「他人の家の食器とか使えないレベル」だと明かし、心配や共感の声が寄せられている。「なんでこんなダメなんだろ」三年食太郎さんは、「わたし食器の匂いが本当にダメで、他人の家の食器とか使えないレベル」だと明かし、さらに「家事代行の人が洗った食器くさすぎてその場で吐いた」とも述べた。続けて、「なんでこんなダメなんだろ」と疑問をこぼした