スウェーデン人の仕事への考え方「仕事に関してリラックス」【漫画】本編を読む「仕事は人生のメインではない」。そんなスウェーデン流の価値観を綴った漫画が、いま大きな反響を呼んでいる。X(旧Twitter)に投稿されたオーサ・イェークストロム(@hokuoujoshi)さんの作品『スウェーデン人は休むために働く(人が多い)』は、公開からわずか1カ月で4.3万いいねを突破した。2011年に日本へ移住し、漫画家として活動するオーサさん。北欧