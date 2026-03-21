７人完全体での活動を再開した世界的グループ「ＢＴＳ」が１８日、東京ドームでワールドツアーの日本公演を打ち上げた。約４年ぶりのツアーで来日公演としては実に７年ぶり。２日間で１１万人のＡＲＭＹ（ファンの呼称）と再会の喜びを分かち合い、唯一無二のパフォーマンスで圧倒。完全復活を証明した。

東京ドームのど真ん中に設置された３６０度のステージ。四方八方から注がれるＡＲＭＹの深い愛の中心に、７人は再び戻ってきた。兵役義務のための休止期間を経てツアーは約４年ぶり、そして日本での公演は実に７年ぶり。Ｊｕｎｇ Ｋｏｏｋ（２８）が「７年ぶりに東京ドームに帰ってきましたね。ＡＲＭＹ、本当に会いたかったです」とあいさつすると、ＡＲＭＹも７年分の大歓声で応えた。

２日間で１１万人を動員したステージでは、３年９か月ぶりの新譜となるフルアルバム「ＡＲＩＲＡＮＧ」の楽曲を中心に構成。タイトル曲「ＳＷＩＭ」を幻想的に披露したほか、「Ｂｏｄｙ ｔｏ Ｂｏｄｙ」ではアルバムの名前でもある韓国の伝統的な民謡「アリラン」の大合唱で会場がひとつになった。「ＩＤＯＬ」ではアリーナの外周を練り歩き、３６０度のＡＲＭＹに思いを伝えたほか、「Ｄｙｎａｍｉｔｅ」や「Ｂｕｔｔｅｒ」などのヒット曲でも沸かせた。

中央のステージは韓国の王宮・景福宮の楼閣「慶会楼」をイメージ。ステージ床面は、韓国の国旗にも込められる万物の調和を象徴する「乾坤坎離（けんこんかんり）」の哲学をコンセプトとした。舞台装置や炎柱の演出でも圧倒した。

ＡＲＭＹからの熱い思いを受け取り、リーダーのＲＭ（３１）は「今日、この日をずっと忘れません。どこにいても恋しくなると思います。心から愛しています」とメッセージ。ｊ―ｈｏｐｅ（３２）も「今、素直に伝えたいのは、（韓国公演を終えての）ツアーのスタートを東京で迎えられて本当に良かったと思います。マジです。必ず戻ってきます」と喜びに浸った。

２０１３年のデビュー以来、オリジナルメンバーから一人も欠くことなく進んできたＢＴＳ。コロナ禍も、空白の期間も経て、多くの選択肢がある中、７人完全体で戻ってきた理由はやはりステージの中に詰まっていた。「表現する」「受け取る」という関係性だけではなく、ともに影響を与え合うＢＴＳとＡＲＭＹの姿は純粋で美しい。ＡＲＭＹがいるからこそ、ＢＴＳはＢＴＳとして輝きを放ち続ける。（宮路 美穂）