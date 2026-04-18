この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」が、「メジャー契約バンドが実践してる9つのテクニック｜今日から使える音楽の裏技」を公開した。動画では、メジャーデビュー経験を持つ平井拓郎が、アマチュアバンドが手っ取り早くレベルアップするための「9つのTips」を解説している。



まずボーカルのレコーディングに関するTipsとして、「ラリルレロ」の単語が末尾に来た場合、ビブラートを止めて歌うテクニックを紹介した。ラ行は滑舌が難しく、ビブラートをかけると言葉が伝わりにくくなるためだという。奥田民生がPUFFYのプロデュース時に、あえてノンビブラートで録音したエピソードも交えて説得力を持たせた。さらに、小節の頭より「少し早めに入る」ことで声の占有面積が広がり、音量を上げなくてもボーカルの印象が強くなると語る。



バンド全体のリズム向上については、メトロノームの音をスピーカーから出し、メンバー全員で合わせる基礎練習を提案。バンド内で「基準値」を共有する重要性を説いた。作詞の面では、「1曲を通して同じ内容の歌詞で作りきる」手法や、主語・述語を短くして情報を制限し、メッセージを鋭くするテクニックを解説している。



また、ライブ時のモニター音量（中音）においては、ボーカルが「自分の声の返しを下げてもらう」という裏技を披露。音量を下げることで周囲の楽器の音がよく聞こえるようになり、周りの音を聴きながらベストな声を選択して歌うため、結果的に歌が「上手くなった」という意外な事実を明かした。



最後に、ギターの音量をバスドラムに合わせるなど、明確な基準を持つことの大切さを強調。思考停止せずに一つひとつの演奏に意図を持つことが、メジャーへの近道であると締めくくった。