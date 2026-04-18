１８日放送のＮＨＫ総合「新プロジェクトＸ〜挑戦者たち〜」（土曜・この日は午後７時半）では「大谷翔平 二刀流誕生〜“はぐれ者”たちが野球の歴史を変えた〜」と題し、もはや伝説となったドジャース・大谷翔平の投打二刀流誕生までの舞台裏に８３分の拡大版で迫った。

この日の番組は２０１２年１０月２５日のドラフト会議でメジャー志望を表明していた大谷を日本ハムが強行指名した一幕からスタート。

直接メジャー入りへの強行姿勢を見せていた大谷入団の決め手となった投打の「二刀流」容認交渉について、指名当時から理解を示していたのが、この年に監督に就任した栗山英樹氏だった。

スポーツキャスター時に高校生の大谷を直接、取材。その投打両方の底知れぬ素質に衝撃を受けていたという栗山氏は同番組のインタビューに「それこそ体感なので。間違いないっていう。（投打）どっちに行っても大丈夫ですっていうのがあったんで」と回顧。

ドラフト指名１か月後には直接、大谷のもとへ駆けつけた。

「エースで４番になってほしい」と大谷本人に要請したことを明かすと「常識とか前例がないとか、いろんなもので言われますけど、まったく関係ないですと。それも二つやるんではないです、エースと４番なんですと」と大谷と同席した両親にかけた言葉を明かすと「何か、その時だけ（大谷が）ちょっとうれしそうだったんです」と振り返っていた。