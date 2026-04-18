4月16日、人気女性YouTubeチャンネル「散歩するアンドロイド」を運営するSAORIがXに投稿した内容が波紋を呼んでいる。

「SAORIさんは、まるでアンドロイドのような“人間味のない”演技をしながらさまざまな場所を訪れるVlogで人気のYouTuberです。とくに近年は世界各国を訪れた旅の動画が大好評です。

ギリシャ人の彼氏ができたことから、ギリシャへの移住を試みていました」（芸能記者）

物議を醸したのはこのギリシャ人彼氏をめぐるものだ。

《外国人と付き合ってたら「永住権さんにされるかも」みたいなコメントたまにくるけど、ヨーロッパ人にとって日本は別に住みたいほどいい国じゃないらしいよ。円安だし労働環境悪いと有名だし》

とポスト。ギリシャ人彼氏の存在を念頭に、日本女性と結婚したがる外国人男性は“永住権目的”であると決めつけるコメントに対して、欧州の人々がみんな日本に住みたがっているわけではないと反論したのだ。さらに同ポストでは《いちいちそういうコメントする人って日本賛美のYouTubeばっかりみて悦に浸ってそう》と皮肉った。

このポストが一気に拡散すると、“円安と低賃金”にあえぐ日本の現状では住みたくないのもやむなし、とする人と、欧米に行った途端に日本を下げる“出羽守”であると糾弾する人で大論争が巻き起こった。

《今の日本は概ね「稼いだお金で遊びに行く国」だと思います。こんなに国民が外国語が苦手な国だとなかなか移住のハードルも高い》

と海外から移住する難しさを指摘するポストもあるが

《知らんがな。日本嫌いなのはいいが治安悪い国にどうこう言われたくないわ》

《ヨーロピアンに評価されてなんになるの？？ヨーロッパとか日本人も住みたくねぇよ。治安悪いし殺人率は日本の5倍位あるし》

と“住みたい国”としてどちらが魅力的かという争いが起きている状況だ。

「現在の日本は円安に低賃金で自国民すら疲弊している状態。そこに外国人問題が関わると、一気にヒートアップして排外的になる人が増加しています。SAORIさんは、外国人パートナーがいると『永住権狙いだ』と勝手に決めつけてくるコメントに反論したつもりだったようですが、《なんか日本をサゲしてるみたいに広まってしまってプチ炎上してる》と、困惑する投稿をしています」（前出・記者）

外国人問題をめぐっては冷静な対話が困難になるほど、大きなトピックになりつつあるようだーー。