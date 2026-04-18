芸人のトンツカタン、トリオ解散 活動14年に幕「今後人力舎にてそれぞれの活動を続ける予定」
お笑いトリオ・トンツカタンが、本日18日のライブ出演を最後にトリオを解散したことを発表した。
【写真】トリオ最後の芸…解散した直後のトンツカタン
プロダクション人力舎が発表し、公式Xにて「プロダクション人力舎所属 トンツカタンは、本日2026年4月18日のライブ出演を最後にトリオを解散しましたことをご報告いたします」と報告。
「お抹茶、森本晋太郎、櫻田佑は、今後人力舎にてそれぞれの活動を続ける予定です」と伝えた。
最後に「これまでトンツカタンに多大なるご声援とたくさんの愛をお届けいただきました皆様、関係者各位には心より感謝申し上げます。今後も3人の活動を見守りいただき、変わらぬ応援をいただけますと幸いでございます」とつづった。
トンツカタンはJCA21期生のお抹茶、森本晋太郎、櫻田佑によるお笑いトリオ。2012年に結成した。史上最大の“ピン芸日本一決定戦”『R-1グランプリ2026』では、お抹茶が決勝に進出していた。
また、過去に放送されたTBS系『バナナマンのしらバナ！』ではトリオに解散危機が訪れていることを明かしており、バナナマンが熱いアドバイスを送ったことが話題になっていた。
【写真】トリオ最後の芸…解散した直後のトンツカタン
プロダクション人力舎が発表し、公式Xにて「プロダクション人力舎所属 トンツカタンは、本日2026年4月18日のライブ出演を最後にトリオを解散しましたことをご報告いたします」と報告。
「お抹茶、森本晋太郎、櫻田佑は、今後人力舎にてそれぞれの活動を続ける予定です」と伝えた。
最後に「これまでトンツカタンに多大なるご声援とたくさんの愛をお届けいただきました皆様、関係者各位には心より感謝申し上げます。今後も3人の活動を見守りいただき、変わらぬ応援をいただけますと幸いでございます」とつづった。
トンツカタンはJCA21期生のお抹茶、森本晋太郎、櫻田佑によるお笑いトリオ。2012年に結成した。史上最大の“ピン芸日本一決定戦”『R-1グランプリ2026』では、お抹茶が決勝に進出していた。
また、過去に放送されたTBS系『バナナマンのしらバナ！』ではトリオに解散危機が訪れていることを明かしており、バナナマンが熱いアドバイスを送ったことが話題になっていた。