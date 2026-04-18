乃木坂46・五百城茉央、柔らかな笑顔に視線集中 “きれいめカジュアル”で魅了
アイドルグループ・乃木坂46の五百城茉央が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。
【全身ショット】スタイル良！柔らかな笑顔をみせる五百城茉央
五百城は2nd SHOW内「MONO-MART」のステージに登場。差し色のピンクが映える、きれいめカジュアルなスタイリングでランウェイを彩った。ステージではふわっとした笑顔を見せ、やわらかな雰囲気で観客の熱い視線を集めた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。
【全身ショット】スタイル良！柔らかな笑顔をみせる五百城茉央
五百城は2nd SHOW内「MONO-MART」のステージに登場。差し色のピンクが映える、きれいめカジュアルなスタイリングでランウェイを彩った。ステージではふわっとした笑顔を見せ、やわらかな雰囲気で観客の熱い視線を集めた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。