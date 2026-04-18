日向坂46・大野愛実、可憐な笑顔で観客魅了 イエロー×グレーで魅せる“トレンドスタイル”
アイドルグループ・日向坂46の大野愛実が18日、国立代々木競技場第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』に登場した。
【全身ショット】トレンドカラーのパンツスタイルで魅了した大野愛実
大野は2nd SHOW内「MONO-MART」のステージに登場。イエロー×グレーのトレンドカラーが映えるアシンメトリーカーディガンをまとい、スタイリッシュな装いでランウェイに現れた。可憐な笑顔を浮かべながら歩き、柔らかな雰囲気で会場の視線を集めた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。
【全身ショット】トレンドカラーのパンツスタイルで魅了した大野愛実
大野は2nd SHOW内「MONO-MART」のステージに登場。イエロー×グレーのトレンドカラーが映えるアシンメトリーカーディガンをまとい、スタイリッシュな装いでランウェイに現れた。可憐な笑顔を浮かべながら歩き、柔らかな雰囲気で会場の視線を集めた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCは長浜広奈が務める。