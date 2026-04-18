叱られてしまった男の子。そんな中、一頭の大型犬が見せた行動が多くの人の心をつかむこととなりました。

まるで犬とは思えない振る舞いに注目が集まり、記事執筆時点で161万再生を突破。「まるで人みたい」「優しすぎる」などのコメントが寄せられています。

【動画：母親に叱られる男の子→状況を察した『大型犬』が大急ぎで近づいて…犬とは思えない『まさかの光景』】

叱られる気配にすぐ反応

Instagramアカウント「k_donpochi」に投稿されたのは、家族の空気を敏感に感じ取るワンコのお姿。黒のラブラドールレトリバーのどんちゃんは、2歳の双子の男の子たちと暮らす頼れる存在。もう一頭のぽちくんとともに、にぎやかな毎日を送っているようです。とある日、男の子が母親に注意される場面があったといいます。

その瞬間、どんちゃんは迷うことなく動き出したそう。叱られている男の子のすぐそばへと近づき、ぴたりと寄り添うような位置に落ち着いたんだとか。その様子はまるで「叱らないで」とでも伝えているかのようで、自然と間に入る姿に思わず目を奪われます。

母と子の“間”に…

母親が男の子に言い聞かせる中、どんちゃんは二人のちょうど間に入り込む形に。どちらか一方に寄るのではなく、絶妙な距離感でその場を見守っていたそうです。その落ち着いた立ち姿からは、さりげない気遣いが伝わってくるようでした。

その後もどんちゃんは男の子のそばを離れず、静かにお座りしたまま見守っていたのだとか。視線を合わせそっと見つめる仕草は、場の緊張をやわらげようとしているかのようにも見え、優しさがにじみ出ているように感じられます。

優しさがあふれ出した瞬間

場の空気が少しずつやわらいでいく中でも、どんちゃんはその場を離れなかったそう。叱られていた男の子のそばに寄り添いながら、母親の様子にも気を配るような立ち振る舞いは、まさに仲裁役のようです。犬とは思えないほどの気遣いに心をつかまれます。

そして終盤には、どんちゃんの尻尾が大きく左右に揺れていたんだとか。その様子は、場が落ち着いたことを誰よりも喜んでいるようにも見えて、なんとも愛おしいもの。まるで“犬とは思えない優しさ”を感じさせるひとときは、多くの人の胸に響いたのでした。

投稿には「空気が読めて素晴らしい！」「付き合いたい♡」「仲直りした時に一番どんちゃんが喜んでた」「どんちゃんはもう人ですね」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「k_donpochi」では、大型犬2頭と2歳の双子によるにぎやかな日常が多数投稿されています。思わず頬がゆるむような毎日を覗いてみたい方はぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「k_donpochi」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。