日向坂46・金村美玖、ベージュ×青のトレンドカラー映える“ゆるマニッシュ”スタイル
アイドルグループ・日向坂46の金村美玖が18日、東京・代々木第一体育館で開催されたファッションイベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING/SUMMER』に登場した。
【全身ショット】トレンドカラーでクールに魅せる金村美玖
Daniel Wellingtonのステージではベージュのロングトレンチに青のシャツを合わせ、ゆるめの黒のパンツというマニッシュな出で立ちを披露。ランウェイでは手を振りながら余裕の笑みもみせた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務める。
【全身ショット】トレンドカラーでクールに魅せる金村美玖
Daniel Wellingtonのステージではベージュのロングトレンチに青のシャツを合わせ、ゆるめの黒のパンツというマニッシュな出で立ちを披露。ランウェイでは手を振りながら余裕の笑みもみせた。
『GirlsAward』は今年で16年目を迎え、今回で29回目の開催となる。今回のイベントテーマは『CUTE WITH A BITE. − “カワイイ”で終わらせない。』。多面的な魅力を肯定し、「今の自分でいい」と思える世界観を提示する。MCは山里亮太（南海キャンディーズ）、森香澄、ゲストMCを長浜広奈が務める。