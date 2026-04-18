旬の「たけのこご飯」王道レシピはこれ！

春になると食べたくなる一品といえば「たけのこご飯」ではないでしょうか。せっかくなら、王道レシピで旬の香りと味わいをしっかり楽しみたい！ そんな人におすすめの定番レシピをご紹介します。

▼1400人以上が絶賛！王道たけのこご飯

たけのこの風味をしっかり感じられる、シンプルでやさしい味わい。だしの旨みがご飯にしみ込み、何度も作りたくなります。



調味料を一緒に炊き込むことで、旨みがご飯全体に広がる

1.たけのこはくし形に、油揚げは半分に切ってから細めの短冊切りにします。

2.洗ったお米に調味料を加え、2合のラインまでだしを入れます。





3.炊飯スタート





4.通常どおり炊飯し、炊き上がったら全体を混ぜれば完成です。





実際にこのレシピを作った人の感想

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも「たけのこの香りがしっかり楽しめる」「味付けがちょうどよく家族にも好評」など、王道のおいしさを評価する声が多数寄せられています。





今回ご紹介したのは、旬のたけのこをシンプルに味わえる王道レシピ。にんじんや肉などの具材を加えればバリエーションも楽しめます。春だけの贅沢な味わいをぜひ楽しんでみてください。（TEXT：青木千奈）

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