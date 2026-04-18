近藤千尋＆峯岸みなみ、まさかの“モラハラ化”予備軍？ 紺野あさ美は夫とのスキンシップを明かす
ABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』の最終回となる#12が、あす19日午後9時から放送される。
【写真】夫とのスキンシップを明かした元モーニング娘。紺野あさ美
#12では、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」にて、10トンのダンプカーを操るタトゥーママ・ケイコさん（41歳）に密着する。22歳の長男から1歳の孫までいるという「41歳でおばあちゃん」という家族構成に、スタジオMC陣も驚き。どん底から彼女を救った長男とのエピソードや、母と同じ道を目指す長女との家族の物語に迫る。
また、トークコーナー「ちょっと言わせて！ワケありワンオペママの愚痴ぶっちゃけ会」では、日々奮闘するワンオペママたちがリアルな日常を大告白。8児の母であるタレント・美奈子は、衝撃の“ストレス発散法”や、家出する子どもたちとの過激な日常エピソードを披露。さらに、4児の母である実業家・MALIA.は、長女との壮絶な反抗期バトルの振り返り、スタジオを沸かせる。
そのほか、妻がモラハラ化してしまう「モラ堕ち妻」の実態に迫るスタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」では、MCの近藤千尋や峯岸みなみにまさかの“モラ堕ち”予備軍の可能性が浮上。
さらに相談コーナー「秘密の匿名アフタヌーンティー」では、ゲストの元テレビ東京アナウンサー・紺野あさ美が明かす夫とのスキンシップや、滝沢眞規子の夫操縦術も。最終回にふさわしい見どころ満載で展開される。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。 MCは滝沢、近藤、峯岸が務める。
【写真】夫とのスキンシップを明かした元モーニング娘。紺野あさ美
#12では、気になる他人の家庭をのぞき見する密着企画「のぞき見！隣のママ」にて、10トンのダンプカーを操るタトゥーママ・ケイコさん（41歳）に密着する。22歳の長男から1歳の孫までいるという「41歳でおばあちゃん」という家族構成に、スタジオMC陣も驚き。どん底から彼女を救った長男とのエピソードや、母と同じ道を目指す長女との家族の物語に迫る。
そのほか、妻がモラハラ化してしまう「モラ堕ち妻」の実態に迫るスタジオ企画「建前爆破！まったり井戸端会議」では、MCの近藤千尋や峯岸みなみにまさかの“モラ堕ち”予備軍の可能性が浮上。
さらに相談コーナー「秘密の匿名アフタヌーンティー」では、ゲストの元テレビ東京アナウンサー・紺野あさ美が明かす夫とのスキンシップや、滝沢眞規子の夫操縦術も。最終回にふさわしい見どころ満載で展開される。
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。 MCは滝沢、近藤、峯岸が務める。