サッカー・ドイツ1部アイントラハト・フランクフルトの日本代表MF堂安律（27）が出演する求人サイト「Indeed」のテレビCMが20日から放送される。同サイトを運営する「Indeed Japan」が17日、発表した。

タイトルは「堂安律は、ひとりじゃない。」。チーム堂安・全員編、CM「堂安律は、ひとりじゃない。」チーム堂安・全員篇、プロサッカー選手・堂安律編が順次、全国で放送される。

今回のテレビCMには、Indeedががメインスポンサーを務めるドイツ1部の強豪アイントラハト・フランクフルトに所属する堂安に加え、チーム専属メディカルトレーナー、堂安の専属シェフ、マネジメントなど普段ピッチの外から支えているプロの仕事にもフォーカス。それぞれが高い専門性を武器に、好きなことや得意な分野を仕事にしながらチームに携わるリアルな空気感とともに描かれている。

W杯北中米大会まで約2カ月中、堂安を支えるスタッフの貴重な働きぶりを知ることができる。堂安にとって、マネジメントの杉本啓さんとは17歳からともに仕事をしてきた間柄だ。堂安は「アスリートという立場上、すべてを皆さんに見せるのは難しい部分もありますが、彼がいることで、少しでも自分の魅力を世の中に伝える機会を作ってくれていると感じていますし、とても感謝しています」と言う。

W杯1次リーグで対戦するオランダには、かつて同国1部のクラブに所属していた際のチームメートととも顔を合わせる。堂安は「元チームメイトも多いですが、ピッチの上では友情はないと思っています。全力で勝ちにいきます」と意気込んだ。