父が俳優イーサン・ホークと母に女優ユマ・サーマンを持つ、女優のマヤ・ホーク(27)が、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」以来初となる新ドラマで主役を演じる。同ドラマのロビン役で人気を得たマヤが、女優のケリー・コンドンも出演するネットフリックスのサスペンスドラマ「The God of the Woods」にキャスティングされた。



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2024年に出版されたリズ・ムーア氏による同名のベストセラー小説を原作とした新作で、マヤは犯罪捜査局において初の女性捜査官となったジュディ・ラプタック役を演じる。ジュディはサマーキャンプから姿を消した13歳の少女の行方を追う。



「F1／エフワン」「トレイン・ドリームズ」などへの出演でも知られるケリーは、失踪した少女の母親アリス役を演じる見込みだ。原作者のムーア氏がショーランナーと脚本を担当。リズ・ハンナ氏と共に製作総指揮も務める。



マヤは2月にシンガー・ソングライターのクリスチャン・リー・ハトソンと結婚式を挙げている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）