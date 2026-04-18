2PM、10年ぶりの東京ドーム公演をTELASAで独占ライブ配信！6人が再結集し“完全体”に

5月9日（土）・10日（日）の2日間にわたり、東京ドームにて日本デビュー15周年記念公演『2PM Japan 15th Anniversary Concert “THE RETURN” in TOKYO DOME』を開催する2PM。

その2日目にして最終日となる5月10日（日）の公演を、TELASA（テラサ）で独占ライブ配信されることが決定した。

2008年のデビュー以来、確かな歌唱力と高いダンススキル、そして華麗な肉体美で“野獣系アイドル”として多くのファンを虜にしてきた2PM。

2011年には日本デビューも果たし、またたく間に大人気に。2016年のメンバー入隊まで数々のアリーナツアーを敢行した。

日本デビューから5年の2016年には、2PM第1章を締めくくるステージとして東京ドーム公演を開催。第2章へと向かう6人の姿をHottest（2PMのファン）が見届けた。

兵役を終え、再び活動を本格化させたメンバーたち――精力的に音楽活動や俳優活動、さらにバラエティ番組でも活動を展開しているメンバー、JUN. K（ジュンケイ）、NICHKHUN（ニックン）、TAECYEON（テギョン）、WOOYOUNG（ウヨン）、JUNHO（ジュノ）、CHANSUNG（チャンソン）。それぞれの個性と魅力を発揮しながら多方面で活躍を続けている。

◆ソロや俳優として活躍する6人が再結集！

そんな6人が“完全体”の2PMとなって、再び東京ドームのステージへ。

2016年に行われた最後の東京ドームから約10年――2PMの6人がHottestとのPromiseを守るために、再び東京ドームに戻ってくる。

ソロ活動や俳優活動など、それぞれの活動でも話題を呼ぶ6人が再び結集し、日本デビュー15周年を記念して開催される東京ドーム公演『2PM Japan 15th Anniversary Concert “THE RETURN” in TOKYO DOME』。

5月9日（土）・10日（日）の2日間にわたって行われる公演は、タイトルに“THE RETURN”とある通り、2016年に東京ドームで6人での公演を開催して以来、10年ぶりに約束通り同地に帰ってくるという、メンバーにとってもHottestにとっても意味深い公演だ。

そんな貴重な公演をTELASAで独占生配信。6人が再び結集し、東京ドームで数々のヒット曲、名曲を披露する感動と興奮のステージに注目だ。