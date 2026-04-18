かつて札幌でプレーした元パナマ代表FWホルヘ・デリー・バルデス氏

伝説のストライカーから届いた北海道コンサドーレ札幌のクラブ30周年を祝うメッセージが届き、「まったく老けてない」「お元気そうで何より」と反響を呼んでいる。

札幌は4月16日、クラブ公式サイトを通じて創設30周年を迎えたと報告した。節目を記念した特設サイトもオープンされ、記念のイベントや新しいプロジェクトなどの告知が行われている。

そうしたなかで、かつてクラブで活躍したレジェンドからの祝福も届いている。1997年シーズンに当時JFLだった札幌で40得点を挙げてJリーグ昇格に貢献し、98年シーズンにもJリーグで21得点を叩き出した元パナマ代表FWホルヘ・デリー・バルデスが「コンサドーレ札幌の30周年、本当におめでとうございます」と流暢な日本語でビデオメッセージを送った。

札幌以外にも日本の複数クラブで活躍した伝説のストライカーの登場に往年のファンも反応。SNSでは「懐かしい」「パナマの怪人！」「永遠に語り継がれるヒーロー」「本当に、あなたは凄かった」「いつまでも英雄」といったコメントが寄せられるなど大きな反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）