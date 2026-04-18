地獄の大渋滞「357」の立体化が進む

千葉と都心を結ぶ大動脈である国道357号のうち、千葉県市川市で「塩浜立体」の工事が行われており、完成が近づいています。



開通したらどう便利になるのでしょうか。

国道357号は千葉市中央区からお台場、羽田空港を経て、横須賀市を結ぶ、全長約76kmの国道です。通称「東京湾岸道路」と呼ばれています。

【画像】超便利!? これが「東京湾岸道路」ルートと工事状況です（30枚以上）

東京湾をぐるりと1周するような道路になっており、千葉県内においては検見川で国道14号 千葉街道と分岐したあと、海浜幕張・南船橋・二俣新町・市川塩浜・新浦安・舞浜と、東関東道・首都高湾岸線、JR京葉線と並行するように走ります。

その先は葛西・新木場・有明・大井とお台場エリアや港湾部を経由します。

物流にとっては京葉工業地域から千葉港、東京港を経て京浜工業地帯を結ぶため、大型貨物車の通行も多い、非常に重要な道路になっています。

また千葉県北西部エリア、特に市川・船橋・習志野・千葉市内住民にとっては東京方面に直通する下道がこの357号か14号しかなく、どちらかを選択することが必須になり、交通流は極めて多くなっています。

しかし、並行する高速道路とは違って主要県道との交差点が多く、信号に次ぐ信号という状況で、朝から晩まであちこちで大渋滞しており、千葉県内のラジオで357号の渋滞情報を聞かない日はありません。

そんな357号ですが、この信号渋滞を解消するべく、立体交差化事業が進められており、当初から立体化されている区間も含め、走りやすい道路へと変化しつつあります。

このうち塩浜立体は、市川市塩浜の「塩浜」交差点を立体化する事業です。

ちょうど「南行徳駅通り」がぶつかる交差点で、この通りを使うことで南側の市川港方面や、東京メトロ東西線南行徳駅をすぎ、今井橋・新大橋通り方面へ行くことができます。

とはいえ圧倒的に357号を通るクルマが多く、丸一日中、信号渋滞でひどい様相となっています。

また前後の区間には、すでに完成した「高浜・千鳥町立体」と「舞浜立体」に挟まれており、地元からも早期完成が要望されています。

気になる進捗ですが、2026年4月14日、千葉方面に向かう東行でついに交差点をまたぐ高架橋が架かりました。

南行徳駅通りを通行止めにする大がかりな工事で、橋が架かれば残りは前後の接続区間の工事と、クルマが通れるようにする仕上げを行って正式に開通となります。

ちなみに東京方面に向かう西行はすでに交差点をまたぐ橋がかかっており、残るはその前後の接続区間の工事を待つのみとなります。

もし開通すれば、船橋市「栄町」交差点から浦安市「中央公園前」交差点までが信号ゼロスルーが完了。うんざりするほどの渋滞は過去のものになります。

ちなみに中央公園前交差点でも、「富岡立体」として立体交差化が進められています。こちらは既存の土地と立体を活かし、交差点スルーする「本線」と交差点で左折する「側道」をつくるものです。

これが完成すれば、晴れて「船橋〜東京」が無料の信号ゼロ道路で行き来できるようになります。