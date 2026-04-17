歌手の和田アキ子(76)が17日、自身のインスタグラムを更新。後輩タレントとともに、東京ディズニーランドを初訪問したことを明かした。

和田は「昨日のディズニーランドの写真で〜す！！」と書き出し、出川哲朗、勝俣州和とともにパークを満喫したことを報告。

「アメリカのディズニーは何度も行った事あるんですが、日本では行った事なくて、ずっと行きたいと出川に言っていたら、誕生日に合わせて連れて行ってくれました 約束していた、シンデレラ城の前でのキスもしましたよ？」とお茶目につづり、出川とキス寸前の様子を収めた写真も投稿した。

「念願のイッツ・ア・スモール・ワールドにも乗れました もう言葉にならないくらい可愛くて、大感動でした 他にもアトラクション乗ったり、カフェでゆっくりしたり、皆と写真撮ったり、本当に夢の国でした」とし、「出川、勝俣本当にありがとう」と感謝をつづっていた。

この投稿には「アッコさん嬉しそう」「いい笑顔ですね〜」「ディズニーランドでお誕生日いいなぁ 優しい出川さんと勝俣さん」などのコメントが寄せられていた。