【ドローが打てるメカニズム】高いフォローと低いフォロー、球がつかまるのはどっち？
スライスが直らなくて悩んでいるゴルファーは、本当に多い。「何をやってもスライスする」という声は後を絶たず、練習場で試行錯誤を繰り返しながらも改善の糸口がつかめない人がごまんといる。そんな人にこそ、まずドローが打てるメカニズムをきちんと理解してほしい、とかつて世界一に輝いた宮里藍の父であり、コーチの宮里優氏は言う。
【漫画】フォローの高さで球のつかまりが変わる理由を、イラストでわかりやすく解説
「ドローで打てるようにするには、なぜ球がつかまるのかという原理を知ることが先決です」では、その原理とは何か。3つ教えてもらった。【トップとフォローの高さについて】まず押さえたいのが、高さの関係だ。フォローを低く振り抜くと、クラブ軌道がアウトサイド・インになりやすく、結果としてスライス回転がかかる。一方、フォローを高く出すイメージを持つと、インサイドから振り下ろしやすくなり、球がつかまる。「低いフォローより高いフォローを意識することで、ドローに必要な軌道が自然に生まれてくるんです」と宮里コーチは語る。【ハンドダウンかハンドアップか】次に重要なのが、アドレス時の手元の位置だ。「ハンドダウンとハンドアップ、どっちが球が捕まえやすいか」という問いに対して、宮里コーチの答えは明快だ。ハンドダウン、つまり手元をやや低く構えることで、トゥが浮き、フェースが左を向く。つまり球がつかまる。【右目と左目、どちらで見るのが正解か】意外に盲点となるのが、ボールの見方だ。宮里コーチによると、ボールを右目で見ようとするか左目で見ようとするかで、スイング軌道が微妙に変わってくる。インサイドから振り下ろしやすいのは、左目でボールを追うイメージを持ったとき。体が開かないから振り遅れにくい。逆に右目でボールを見ると体が開きやすくなってしまう。そして、もう一つ、宮里コーチがぜひ試してほしいと強調するのが、最初からフェースをガバッと閉じてしまうアドレスだ。「強引でいい。まず球がつかまる感覚を体に覚えさせることが大事なんです。そのフィーリングを知らないまま小手先で直そうとしても、スライスはなかなか消えません」原理を知り、感覚をつかむ。この順番で取り組めば、長年のスライスも必ず変わり始めるはずだ。次の練習からさっそく試してみよう。??宮里 優29歳でゴルフをはじめ、独学でゴルフ理論を構築。36歳の時に男子プロトーナメントの大京オープンにアマチュアとして出場。その後、ティーチングプロの道を歩む。子供たちと一緒に楽しみたいとやらせたゴルフだが、結果的に聖志・優作・藍の3人共プロゴルファーの道を選んだ。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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