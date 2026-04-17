【中継】逮捕の父親説明に「矛盾点」　スマホやドラレコの位置情報解析で靴や遺体を発見【京都小学生行方不明】

京都・南丹市で11歳の安達結希さんの遺体を遺棄した疑いで逮捕された37歳の父親が、「衝動的に首を絞めて殺害した」という趣旨の供述をしていたことが分かりました。

捜査本部が置かれている南丹警察署前から、西中蓮アナウンサーが中継でお伝えします。

逮捕された父親の本格的な取り調べは今後行われますが、逮捕前の供述の裏付けのための捜査が慎重に進んでいます。

南丹市の会社員・安達優季容疑者（37）は、息子で小学生の結希さん（11）の遺体を山林に運び遺棄した疑いが持たれています。

警察は16日までの自宅の捜索で着衣など約30点を押収したうえで、17日、自宅から車も押収しました。

安達容疑者は遺体を数カ所移動させたとみられ、警察が慎重に経緯を調べています。

さらに、捜査関係者によると安達容疑者が逮捕前の事情聴取で「衝動的に首を絞め殺してしまった」という趣旨の供述をしていることが明らかになりました。

警察は供述の裏付けを慎重に進めています。

――警察はどの段階で関与の疑いが強いと考えていた？

早い段階で安達容疑者が捜査線上に浮上していたとみられます。

結希さんの行方不明について、安達容疑者は当初「学校に送り届けた後、行方が分からなくなった」という説明をしていたのですが、結希さんの目撃情報などもありませんでした。

警察は安達容疑者の説明に「矛盾点があった」と明かしていて、安達容疑者のスマートフォンやドライブレコーダーの位置情報の解析から、遺留品とみられる靴や遺体の発見に至ったということです。

真相の解明に向けて慎重な捜査が進んでいます。