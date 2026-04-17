【アナコラム】水谷加奈「ファミリー！文化放送！」
文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「アナウンサーコラム」。
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▼4月17日配信号 担当
水谷加奈アナウンサー
文化放送のキャッチフレーズ。
これまでもいろいろありました。
「オトナのホンネ 文化放送」→私としてはもっとホンネを言いたかった…。
「もっと過激に もっと優しく」→私としてはもっと過激な放送をしたかった…。
「ミミからだとココロに届く 文化放送」→なんだかほっこりしますね。
「さよなら四ツ谷」→浜松町移転、懐かしい。
「１１３４いいざんす 文化放送」→結構コレ好き。
などなど。
そんな中、私が今でも好きなのはこちら。
「ファミリー！文化放送」
2003年～2004年のフレーズだったと思います。
シンプルでわかりやすい！
一蔵さんの番組を担当してから特に感じますね。
しゃべりてもスタッフもリスナーもやめていった人たちも
みんなファミリーだ！と。
なのでこれからも心の中では
「ファミリー！文化放送」
と叫びながら放送していくつもりです。
そして思い出したのがちゃっ太くんです。
1990年代後半に活躍したキャラ。
かわいいでしょ。
確かアナウンサー全員でQRソングをバックに踊ったのもこの頃だったかと。
かの有名な振付師 土居甫（どいはじめ）さんに振付を考えていただき
みんなで練習した記憶があります。
ちゃっ太くんもキューイチローもファミリーです！
ファミリー！文化放送！