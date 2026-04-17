文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「アナウンサーコラム」。

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▼4月17日配信号 担当

水谷加奈アナウンサー

文化放送のキャッチフレーズ。

これまでもいろいろありました。

「オトナのホンネ 文化放送」→私としてはもっとホンネを言いたかった…。

「もっと過激に もっと優しく」→私としてはもっと過激な放送をしたかった…。

「ミミからだとココロに届く 文化放送」→なんだかほっこりしますね。

「さよなら四ツ谷」→浜松町移転、懐かしい。

「１１３４いいざんす 文化放送」→結構コレ好き。

などなど。

そんな中、私が今でも好きなのはこちら。

「ファミリー！文化放送」

2003年～2004年のフレーズだったと思います。

シンプルでわかりやすい！

一蔵さんの番組を担当してから特に感じますね。

しゃべりてもスタッフもリスナーもやめていった人たちも

みんなファミリーだ！と。





なのでこれからも心の中では

「ファミリー！文化放送」

と叫びながら放送していくつもりです。

そして思い出したのがちゃっ太くんです。

1990年代後半に活躍したキャラ。

かわいいでしょ。

確かアナウンサー全員でQRソングをバックに踊ったのもこの頃だったかと。

かの有名な振付師 土居甫（どいはじめ）さんに振付を考えていただき

みんなで練習した記憶があります。

ちゃっ太くんもキューイチローもファミリーです！

ファミリー！文化放送！