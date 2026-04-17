分散投資こそリスクを減らす最善策！値下がりをカバーする方法とは？【眠れなくなるほど面白い 図解 新NISAの話】

分散投資こそリスクを減らす最善策！値下がりをカバーする方法とは？【眠れなくなるほど面白い 図解 新NISAの話】
分散投資こそリスクを減らす最善策！値下がりをカバーする方法
分散投資こそリスクを減らす最善策相反する動きの商品に分散させるのが有益
投資を行う際、リスクを軽減するには「長期」「積立」「分散」が王道だと52ページでお伝えしました。そのなかの分散投資についてここで説明していきます。
分散投資の本質を表す「卵は1つのカゴに盛るな」という格言をご存じでしょうか。アクシデントが起こったとき、1つの場所にまとめていると全部がダメになるかもしれません。しかし、いくつかのカゴに分けていたら、損失を最小限に抑えることができます。
これを分散投資に当てはめると、その方法として資産の分散、投資地域の分散、時間の分散が考えられます。なお、52ページで説明した「ドルコスト平均法」は時間の分散の代表的な方法です。
資産の分散では、株式、債券、REIT、預貯金などのさまざまな種類の商品に分散投資します。たとえば、世界的に株価や米ドルが下落した際、金（ゴールド）価格は安定資産として値上がりする傾向が見られます。同じような値動きをする商品ではなく、相反した動きの商品に分散させるのが有益です。
地域の分散は、複数の国や地域の投資を行うこと。日本、米国などのほか、先進国、新興国といった各地域や、オールカントリーという全世界の株式に分散投資可能な商品もあります。
分散投資でリスクを減らす
国や地域によって経済状況や景気が変わってくるので、いろいろ組み合わせてリスクを軽減。
資産の運用先の1つが値下がりしても、ほかが上がっていたら減った分をカバー可能。
【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 新NISAの話』著：伊藤亮太