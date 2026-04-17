分散投資こそリスクを減らす最善策！値下がりをカバーする方法とは？【眠れなくなるほど面白い 図解 新NISAの話】

分散投資こそリスクを減らす最善策！値下がりをカバーする方法

分散投資こそリスクを減らす最善策

相反する動きの商品に分散させるのが有益

投資を行う際、リスクを軽減するには「長期」「積立」「分散」が王道だと52ページでお伝えしました。そのなかの分散投資についてここで説明していきます。

分散投資の本質を表す「卵は1つのカゴに盛るな」という格言をご存じでしょうか。アクシデントが起こったとき、1つの場所にまとめていると全部がダメになるかもしれません。しかし、いくつかのカゴに分けていたら、損失を最小限に抑えることができます。

これを分散投資に当てはめると、その方法として資産の分散、投資地域の分散、時間の分散が考えられます。なお、52ページで説明した「ドルコスト平均法」は時間の分散の代表的な方法です。

資産の分散では、株式、債券、REIT、預貯金などのさまざまな種類の商品に分散投資します。たとえば、世界的に株価や米ドルが下落した際、金（ゴールド）価格は安定資産として値上がりする傾向が見られます。同じような値動きをする商品ではなく、相反した動きの商品に分散させるのが有益です。

地域の分散は、複数の国や地域の投資を行うこと。日本、米国などのほか、先進国、新興国といった各地域や、オールカントリーという全世界の株式に分散投資可能な商品もあります。

分散投資でリスクを減らす

国や地域によって経済状況や景気が変わってくるので、いろいろ組み合わせてリスクを軽減。

資産の運用先の1つが値下がりしても、ほかが上がっていたら減った分をカバー可能。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 新NISAの話』著：伊藤亮太