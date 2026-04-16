波瑠、『未解決の女』第1話にサプライズ登場！おなじみのメンバーと再会「心から嬉しかった」

この春、新バディの誕生とともに6年ぶりに再始動した『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』。

警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海理沙（鈴木京香）と、自ら志願して係長となるエリート“年下”上司・陸奥日名子（黒島結菜）がバディを組み、“文字”を糸口に未解決事件を捜査していく。

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本日4月16日（木）、拡大スペシャルで放送された第1話。そのラスト5分でシリーズファンを沸かせる展開が。

2018年放送のSeason１を皮切りに、2019年放送のドラマスペシャル、そして2020年放送のSeason２まで――かつて理沙（鈴木）とバディを組んでいた肉体派熱血刑事・矢代朋を演じる波瑠がサプライズ出演した。

◆元6係エース・矢代朋（波瑠）が登場！

第1話では、親友・水原弘美（影山優佳）の命を奪った3年前の未解決事件を独自に追う日名子（黒島）が、事件との関連が疑われる中古カメラを入手。

その中には、「目を塞グ」「口を塞イで しン臓を 止めル」など、不気味な文言が並ぶ脅迫文を撮影したフィルムが。

しかも直後に、脅迫文と酷似した手口の連続猟奇殺人事件が発生した。

日名子とともに捜査に乗り出した理沙ら6係。そんななか、連続殺人事件の被害者たちからセクハラを受けた女性起業家が、3年前に自死していたことが判明。

しかも、女性起業家の恋人で、連続殺人の“被疑者”として急浮上した人物に日名子が襲撃される緊急事態までもが発生する。

そこへ現れたのが、今は奥多摩中央警察署に所属する、元6係のエース・矢代朋。得意の背負い投げも繰り出し、日名子の命を見事救った。

4月23日（木）放送の第2話にも、朋が登場することが決定。

理沙、古賀清成（沢村一樹）、草加慎司（遠藤憲一）に加え、強行犯係の桑部一郎（山内圭哉）ら、Season１からの仲間たちと再会を果たす。

◆仲間との再会に波瑠が歓喜！

おなじみのメンバーと再会した波瑠は「私たちは“いろんな変化を受け入れながら、長い時間を共にしている仲間”。みんなに会えて、心から嬉しかったです！」と歓喜。

とりわけ、長年バディを組んできた鈴木との再共演には心を揺さぶられたそう。

「京香さんと向き合うことで、矢代の気持ちそのものを鮮明に思い出すことができました。鳴海先輩のために自分ができることは何だろう…と考え、支えてあげたいと思う矢代の気持ちが、自分の中によみがえってきたんです」と目を輝かせる。

さらに今回は、理沙の新相棒・日名子を演じる黒島とも対面。

過去にドラマ『ごめんね青春！』（2014年）や映画『流れ星が消えないうちに』（2015年）で黒島と共演したことがある波瑠は、「まっすぐで無駄のない佇まいが印象的でした」と当時を回顧し、「とても頑張り屋さんな面も見られる年下上司役にピッタリ」と笑顔。絶大な信頼を寄せながら、バディのバトンを渡した。

しかしながら、波瑠の心は今もなお『未解決の女』、そして矢代朋と固く結ばれている。

視聴者に向けて、「みんなが力を合わせて頑張っている作品が、ここまでたくさんの方に愛されていることが、とても嬉しいです。そんな作品が今回、新たな面々を迎え入れ、さらに進化し続けている！ 面白い作品であることは間違いないので、ぜひ皆さんに見ていただきたいです」と、Season３を全力でアピール。

「私の心にはいつも矢代がおります。矢代は心から応援しております！」と力を込め、『未解決の女』への愛をにじませた。

◆波瑠（矢代朋・役）コメント（全文）

――矢代朋を6年ぶりに演じられていかがでしたか？ 撮影のご感想をお聞かせください。

レギュラーメンバーのみんなに会えて、心から嬉しかったです！ みんなが大集合する場面に出演させていただけて、本当にありがたいなと思いました。

――新しく『未解決の女』に加わった黒島結菜さん（陸奥日名子・役）の印象を教えてください。

黒島さんとは過去に何度かお仕事をさせていただいたことがあるんです。当時まだ黒島さんは10代でしたが、その頃からまっすぐで無駄のない佇まいが印象的でした。今回演じられる、とても頑張り屋さんな面も見られるキャリア組の年下上司役にピッタリだと思います。

――『未解決の女』のチームの魅力はどこにあると思われますか？

『未解決の女』がスタートしたのは8年前。矢代が今は6係にいないという設定もしかり、時間の流れとともに、各キャラクターの中にも変化が生まれてきました。そんな中、私たちは“いろんな変化を受け入れながら、長い時間を共にしている仲間”なのだと、今回改めて感じられましたし、これこそが『未解決の女』のチームの魅力だと思います。

――長年バディを組んだ鈴木京香さんと久々に共演されて、いかがでしたか？

本当に嬉しかったです！ 相変わらず可愛らしいし、お奇麗だし…何よりも京香さんと向き合うことで、矢代の気持ちそのものを鮮明に思い出すことができました。鳴海先輩のために自分ができることは何だろう…と考え、支えてあげたいと思う矢代の気持ちが、自分の中によみがえってきたんです。

――『未解決の女』ファンの皆様へのメッセージと、Season３へのエールをお願いします。

大変な思いをしながら事件の枠組みを作ってストーリーにするスタッフさん、大量の難しいセリフとトリックを覚えるキャスト陣…みんなが力を合わせて頑張っている作品が、ここまでたくさんの方に愛されていることが、とても嬉しいです。

そんな作品が今回、新たな面々を迎え入れ、さらに進化し続けている！ 面白い作品であることは間違いないので、ぜひ皆さんに見ていただきたいです。

そして…撮影する皆さんは、体を壊さずに頑張っていただきたいです。私の心にはいつも矢代がおります。矢代は心から応援しております！