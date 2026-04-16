歌手の新浜レオンさん（29）が15日、神奈川・川崎市で行われた1st EP『New Beginning』の発売記念イベントに登場。シンガー・ソングライターのこっちのけんとさん（29）が書き下ろした、新曲『LOVE しない？』など4曲をパフォーマンスしました。

新曲『LOVE しない？』は、『New Beginning』に収録されている楽曲で、以前から親交のあるこっちのけんとさんが、“みんなを笑顔にしたい”という思いを込めて制作した楽曲です。

■新浜レオン こっちのけんとは「人柄が本当に素晴らしくて」

イベントでは新浜さんが、スペシャルゲストとして登場したこっちのけんとさんに「今回、作詞・作曲を新曲でしていただきまして、まずは感謝させてもらってもいいですか？ 本当にこっちのけんとさん、ありがとうございます！」と伝えました。すると、こっちのけんとさんは「感謝 感激 雨あら“レオン”だと思ってました」と、新浜さんが“レオン語”を使わなかったことをツッコみ、会場を盛り上げました。

2024年の紅白歌合戦での共演をきっかけに親交を深めたという2人。新浜さんはこっちのけんとさんの第一印象について「正直、最初はこんなにいい人だと思わなかったんですよ」と明かすと、こっちのけんとさんは「意地悪だと思ってた？」とすかさず質問。新浜さんが「意地悪だと思ってた！」と正直に答えると、こっちのけんとさんは笑みをこぼし、会場を和ませました。そして、新浜さんは改めて「（こっちのけんとさんは）もう人柄が本当に素晴らしくて。だからこそ、仕事を超えてプライベートでも連絡させてもらったり」と明かし、仲の良さを見せました。