B&ZAI今野大輝“俺様気質の天才”＆加藤史帆“崖っぷち女子”が運命の出会い 『その天才様は偽装彼女に執着する』第1話あらすじ
B&ZAIの今野大輝と俳優の加藤史帆が主演し、23日よりCBCテレビ【ドラマトリップ】枠（毎週木曜 深0：58）にて放送される『その天才様は偽装彼女に執着する』第1話予告とあらすじ、場面写真、キャラクター相関図が一挙公開された。
【動画】『その天才様は偽装彼女に執着する』第1話予告
29歳で彼氏ナシ・職ナシの崖っぷちヒロイン・星野凛（加藤）は新たな出会いを求めて婚活に励むものの、突然現れた“謎の無神経男“によってすべてが台無しに。そんなある日、兄の頼みで「帰国子女の凄腕プログラマー」の家事代行を期間限定で引き受けることとなる。しかし、凛の前に現れたのは、あの”謎の無神経男”若月郁（今野）だった。
「恋人のフリをするっていうことですか？」――ただのお世話係のはずが、いつしか恋人契約まで追加に（!?）一緒の時間を過ごしていくうちに、次第に“天才様“は凛へと執着を深めていき…。
予告編で描かれるのは、孤高の天才プログラマー・若月郁と、世話焼き不憫女子・星野凛の運命的（!?）な出会い。俺様気質の郁が半ば強引に凛の手を引く姿や、反則級のお姫様抱っこなど、思わず声が出る胸キュンシーンが次々と押し寄せる。
とどめには、郁の濡れ髪×肌見せショットまで飛び出し、熱量は一気に最高潮へ。“契約”から始まるはずの関係は、どこまで“偽装”でいられるのか。恋人のフリが、気づけば“本気”の執着へと変わっていく予感も早速漂い、目が離せない仕上がりとなっている。
■第1話あらすじ
「恋人契約も追加で――」30歳を目前に職ナシ彼氏ナシで崖っぷちにいる星野凛（25）は、お見合いの席で失礼な態度を取る謎の男・若月郁（25）と最悪の出会いを果たす。その後、兄の紹介で「凄腕プログラマー」の家事代行を請け負うことになるが、その相手はなんとあの郁だった。凄腕で容姿も完璧な天才・郁。しかし凛は、機密情報が散乱する彼の部屋を目の当たりにし、そのギャップに驚かされる。以来、凛は郁の身の回りを整える日々を送る。ある日、凛は、代行の締め括りとして郁に授賞式パーティーの付き添いを頼まれることに。渋々引き受けることになった凛は同行するが、パーティー会場に着くなり郁を狙う女性たちに囲まれてしまう。戸惑う凛を横目に、郁はその場で驚がくの宣言をする――。
【動画】『その天才様は偽装彼女に執着する』第1話予告
29歳で彼氏ナシ・職ナシの崖っぷちヒロイン・星野凛（加藤）は新たな出会いを求めて婚活に励むものの、突然現れた“謎の無神経男“によってすべてが台無しに。そんなある日、兄の頼みで「帰国子女の凄腕プログラマー」の家事代行を期間限定で引き受けることとなる。しかし、凛の前に現れたのは、あの”謎の無神経男”若月郁（今野）だった。
予告編で描かれるのは、孤高の天才プログラマー・若月郁と、世話焼き不憫女子・星野凛の運命的（!?）な出会い。俺様気質の郁が半ば強引に凛の手を引く姿や、反則級のお姫様抱っこなど、思わず声が出る胸キュンシーンが次々と押し寄せる。
とどめには、郁の濡れ髪×肌見せショットまで飛び出し、熱量は一気に最高潮へ。“契約”から始まるはずの関係は、どこまで“偽装”でいられるのか。恋人のフリが、気づけば“本気”の執着へと変わっていく予感も早速漂い、目が離せない仕上がりとなっている。
■第1話あらすじ
「恋人契約も追加で――」30歳を目前に職ナシ彼氏ナシで崖っぷちにいる星野凛（25）は、お見合いの席で失礼な態度を取る謎の男・若月郁（25）と最悪の出会いを果たす。その後、兄の紹介で「凄腕プログラマー」の家事代行を請け負うことになるが、その相手はなんとあの郁だった。凄腕で容姿も完璧な天才・郁。しかし凛は、機密情報が散乱する彼の部屋を目の当たりにし、そのギャップに驚かされる。以来、凛は郁の身の回りを整える日々を送る。ある日、凛は、代行の締め括りとして郁に授賞式パーティーの付き添いを頼まれることに。渋々引き受けることになった凛は同行するが、パーティー会場に着くなり郁を狙う女性たちに囲まれてしまう。戸惑う凛を横目に、郁はその場で驚がくの宣言をする――。