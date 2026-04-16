ゼッテリアにて、アボカドを贅沢に使用した多彩なバーガーが登場する「アボカドフェア」を開催。

「アボカドチーズバーガー」を含む3つの新メニューが、期間限定で販売されます☆

ゼッテリア「アボカドフェア」

販売期間：2026年4月22日〜5月中旬まで販売予定 ※なくなり次第終了

販売店舗：一部店舗を除く265店舗（2026年4月15日時点）で販売予定

ハンバーガーショップ「ゼッテリア」が期間限定で「アボカドチーズバーガー」を含む新メニュー3品を販売。

2025年も好評だった、アボカドづくしの贅沢な味わいが楽しめる「アボカドフェア」が開催されます！

新登場する「アボカドチーズバーガー」は、ビーフ100%のパティに、ダイスカットしたアボカドとワカモレソースを合わせた一品。

さらに、レタス・スライストマト・スライスチーズとオーロラソースを重ね、バンズで挟んでいます。

アボカドのクリーミーな味わいに、チーズのコクとオーロラソースの爽やかな酸味が調和した、贅沢な味わいです。

また、「アボカドビーフバーガー」と「アボカドえびバーガー」も販売。

アボカドを贅沢に使用した多彩なバーガーが、期間限定で楽しめます！

アボカドチーズバーガー

価格：640円(税込)

ビーフ100%のジューシーなパティに、ごろっと大きめにダイスカットしたアボカドと、なめらかな食感が特長のワカモレソースを合わせた「アボカドチーズバーガー」

レタスにスライストマト、スライスチーズや特製オーロラソースなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んでいます。

アボカドのクリーミーな味わいと、やさしい酸味のオーロラソース、濃厚チーズのコクが織りなす贅沢な味わいが楽しめるバーガーです！

アボカドビーフバーガー

価格：590円(税込)

ビーフ100%のジューシーなパティと、アボカドの美味しさをシンプルに楽しめる「アボカドビーフバーガー」

ごろっと大きめにダイスカットしたアボカドと、なめらかな食感が特長のワカモレソースを合わせています。

そこにレタス・スライストマト・特製オーロラソースなどを加え、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ一品です。

アボカドえびバーガー

価格：590円(税込)

プリプリサクサク食感のえびパティを使った「アボカドえびバーガー」

ごろっと大きめなダイスカットアボカドとワカモレソースを合わせています。

スライストマトや特製タルタルソース、爽やかな味わいが特長の特製サウザンソースなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだバーガーです！

アボカドづくしの贅沢な味わいが楽しめる、3つのバーガーを期間限定で販売。

ゼッテリアの「アボカドフェア」は、2026年4月22日〜5月中旬まで販売予定です☆

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