チーズバーガーなど3種のメニューが仲間入り！ゼッテリア「アボカドフェア」
ゼッテリアにて、アボカドを贅沢に使用した多彩なバーガーが登場する「アボカドフェア」を開催。
「アボカドチーズバーガー」を含む3つの新メニューが、期間限定で販売されます☆
ゼッテリア「アボカドフェア」
販売期間：2026年4月22日〜5月中旬まで販売予定 ※なくなり次第終了
販売店舗：一部店舗を除く265店舗（2026年4月15日時点）で販売予定
ハンバーガーショップ「ゼッテリア」が期間限定で「アボカドチーズバーガー」を含む新メニュー3品を販売。
2025年も好評だった、アボカドづくしの贅沢な味わいが楽しめる「アボカドフェア」が開催されます！
新登場する「アボカドチーズバーガー」は、ビーフ100%のパティに、ダイスカットしたアボカドとワカモレソースを合わせた一品。
さらに、レタス・スライストマト・スライスチーズとオーロラソースを重ね、バンズで挟んでいます。
アボカドのクリーミーな味わいに、チーズのコクとオーロラソースの爽やかな酸味が調和した、贅沢な味わいです。
また、「アボカドビーフバーガー」と「アボカドえびバーガー」も販売。
アボカドを贅沢に使用した多彩なバーガーが、期間限定で楽しめます！
アボカドチーズバーガー
価格：640円(税込)
ビーフ100%のジューシーなパティに、ごろっと大きめにダイスカットしたアボカドと、なめらかな食感が特長のワカモレソースを合わせた「アボカドチーズバーガー」
レタスにスライストマト、スライスチーズや特製オーロラソースなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んでいます。
アボカドのクリーミーな味わいと、やさしい酸味のオーロラソース、濃厚チーズのコクが織りなす贅沢な味わいが楽しめるバーガーです！
アボカドビーフバーガー
価格：590円(税込)
ビーフ100%のジューシーなパティと、アボカドの美味しさをシンプルに楽しめる「アボカドビーフバーガー」
ごろっと大きめにダイスカットしたアボカドと、なめらかな食感が特長のワカモレソースを合わせています。
そこにレタス・スライストマト・特製オーロラソースなどを加え、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ一品です。
アボカドえびバーガー
価格：590円(税込)
プリプリサクサク食感のえびパティを使った「アボカドえびバーガー」
ごろっと大きめなダイスカットアボカドとワカモレソースを合わせています。
スライストマトや特製タルタルソース、爽やかな味わいが特長の特製サウザンソースなどとともに、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだバーガーです！
アボカドづくしの贅沢な味わいが楽しめる、3つのバーガーを期間限定で販売。
ゼッテリアの「アボカドフェア」は、2026年4月22日〜5月中旬まで販売予定です☆
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