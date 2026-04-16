足が短い『短足な犬種』５選

足が短い犬種には、さまざまな犬が当てはまります。ここでは、そんな「短足犬種」と呼ばれる犬種を5種みていきましょう。

1.ダックスフンド

日本国内で最も人気の高い短足犬種といえば、ダックスフンドではないでしょうか。短足に加えて胴長な体型も特徴的で、そのミスマッチな体型こそが愛くるしいと人気です。

元々狩猟犬として活躍していた犬種なので、運動量も多く、活発な性格の犬が多い傾向にあります。穴掘り遊びが好きなので、おうちや散歩で工夫して、穴掘り体験させてあげると喜んでくれるでしょう。

2.バセットハウンド

だるんとした皮膚と短足な体型が愛らしいバセットハウンドは、狩猟犬でありながらも温厚な性格の犬種です。のんびりとした性格のわんこが多く、マイペースに1日を過ごしている姿が多くみられます。

狩猟犬ですが、運動量は多くないので、1回30分程度の散歩を1日2回行けば満足してくれる犬も多いです。また、共働き家庭や忙しいご家庭でも、マイペースにひとりで遊んでくれるわんこも多いでしょう。

3.コーギー

コーギーは、そのもふもふな毛と胴長短足な体型が特徴的です。日本国内でも人気が高く、社交的な性格のわんこが多い傾向にあります。

とても活発で好奇心も旺盛な犬なので、ドッグランなどで他の犬に混ざって思い切り走り回ったり一緒に遊んだりすることを好むわんちゃんも多いでしょう。

4.ペキニーズ

ペキニーズは、顔がペチャっと潰れたような可愛らしい顔立ちの短足犬種です。愛玩犬として長く愛されている犬種ですが、「まるで猫のよう」と称されるほどマイペースなわんこが多くいます。

落ち着きがありマイペースに過ごすことの多いペキニーズですが、時に怖いもの知らずな一面を覗かせることも。しかし、比較的吠えにくい犬種とも言われているので、ペット可の集合住宅などでも飼いやすい犬種です。

5.ノーリッチテリア

ピンっと立った耳と表情豊かなお顔が魅力的なノーリッチテリアは、こちらも足が比較的短い犬種に当てはまります。

好奇心旺盛で遊ぶことが大好きな犬種なので、小型犬ですが運動量は中型犬並みに必要です。お出かけ先で思い切り遊ぶことも好きな犬が多くいるので、ぜひ一緒にさまざまな場所に出かけてみましょう。

足が短い犬との暮らしで飼い主が気をつけるべき対応

足が短い犬種は、ヘルニアを起こしやすい傾向にあります。家の中でも、ソファから飛び降りた時に、椎間板ヘルニアなどの重大な怪我を負うリスクが高いので、高所への移動はペットスロープなどを設置してあげると安心です。

また、散歩でもなるべく段差のあるルートは避けて、平坦な道を選んであげると、足腰に負担がかかりにくいでしょう。

さらに、肥満はより足腰に負担をかける原因になるので、食事管理は徹底してください。与え過ぎると肥満になってしまうので、ドッグフードを規定量計り、おやつやその他の食材を与えるタイミングにも気をつけましょう。

まとめ

他にも多くの短足な犬種が存在しますが、日本国内では、今回ご紹介した犬種が主に人気を博しています。足が短いがゆえに注意しなければならないことも多いので、散歩の仕方や運動方法、また生活環境の改善など、今一度見直してみてください。

(獣医師監修：寺脇寛子)